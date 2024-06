TREVISO - Roberto Vannacci ha preso 1.226 preferenze nella città di Treviso. Il generale candidato dalla Lega, europarlamentare in pectore, manca solo la proclamazione ufficiale, ha registrato un vero e proprio boom di alcune sezioni. A partire dalle tre riunite nel seggio delle medie Mantegna di via Graziano, l’istituto scolastico di Santa Maria del Sile che sorge a pochi passi dal dormitorio comunale di via Pasubio. Solamente qui Vannacci ha messo assieme oltre 70 voti personali. Un numero non troppo distante da quelli visti in seggi con molte più sezioni: dalle sette del seggio delle ex Bianchetti di Santa Bona (113 preferenze) alle sette del seggio del Duca degli Abruzzi (130 preferenze). Va da sé che è impossibile non pensare alle polemiche che hanno coinvolto negli ultimi mesi il quartiere di Santa Maria del Sile. A cominciare dall’8 dicembre dell’anno scorso, quando la chiesa ha accolto sei persone senza dimora in una serie di materassi attorno all’altare. Anzi, anche nelle ultime settimane una persona senza dimora ha continuato a dormire all'interno di un confessionale. Una parte dei residenti si era schierata con don Giovanni Kirschner. Ma un altro gruppo la pensava diversamente. Di contro Mimmo Lucano, candidato con alleanza Verdi e Sinistra, a sua volta eletto all’europarlamento, nel seggio delle Mantegna non ha superato le 15 preferenze personali. uno dei risultati più bassi per l’uomo simbolo dell’accoglienza dei migranti nelle 77 sezioni della città