Borsato, per due mesi in terapia intensiva: «È uscito, un miracolo»

TREVISO - Più di due mesi, lunghissimi, passati attaccato alla macchina dell'ossigeno, immobile, immerso nell'atmosfera asettica della terapia intensiva del Ca' Foncello. Due mesi tra anestesie e paura. Tra incoscienza, incubi e sprazzi di lucidità. Passati a lottare con tutte le forze contro un virus come il Covid, maligno, subdolo, terribile. Ma dopo un calvario così, fatto di buio e silenzio, finalmente uno spiraglio di luce. Venerdì mattina Roberto Borsato, 65 anni, commercialista, consigliere comunale della Lega a Treviso, è finalmente uscito dal suo stato di emergenza. Dopo due settimane di lentissimi ma constanti miglioramenti, i medici hanno deciso che sì, era arrivato il momento di poter lasciare il letto della rianimazione per passare a un più agevole ricovero in reparto. Borsato è fisicamente provato: ha perso una decina di chili, la muscolatura risente di oltre sessanta giorni di immobilità. Ma questo è il meno: il Covid sta battendo in ritirata. Un sospiro di sollievo per lui, per la figlia e per la moglie Mariella: «Non so come definirlo se non un miracolo», dice con voce finalmente rilassata.



IL DRAMMA

Borsato viene ricoverato in ospedale il 9 gennaio scorso per Covid. Ha difficoltà respiratorie, sta male. Rimane quattro giorni in pneumologia, poi le sue condizioni peggiorano e i medici decidono per il trasferimento in terapia intensiva. Da cui riemerge solo venerdì scorso, dopo due mesi di battaglia. «Roberto ha passato un periodo molto difficile - racconta Mariella - da quando è stato portato in reparto non l'ho ancora visto, ma quando era ricoverato in terapia intensiva riuscivo ad andare a trovarlo, con tutte le precauzioni, due volte alla settimana. Non l'ho ancora salutato di persona, ma sta meglio. Non viene più ventilato, anche se usano ancora l'ossigeno per aiutarlo. Oggi (ieri ndr) ha però fatto un primo passetto in piedi e una video-telefonata con sua figlia. Primi segnali di normalità. Siamo contenti».

IL FUTUROOvviamente la lotta non è finita. Passata la fase emergenziale c'è quella del recupero e della riabilitazione. Non sarà semplice e non saranno tempi brevi. Ma tutto è affrontabile. «Sono stati mesi duri. A gennaio anche io sono stata ricoverata per Covid per ventuno giorni, sono entrata prima di Roberto. Ci hanno subito detto che la sua situazione non era semplice». Le prime settimane sono state dure. Poi qualcosa è cambiato: «Sinceramente non so cosa. A un certo punto ha cominciato a migliorare, un po' alla volta. Merito anche delle cure e dell'assistenza ricevute. Il personale della terapia intensiva del Ca' Foncello è stato eccezionale. Lo hanno aiutato e ci hanno sostenuto. Mi sento di ringraziare di cuore tutti, medici, infermieri e operatori, soprattutto il dottor Petta. Non so cosa dire ancora. Roberto è qui. È ancora qui». Quanto capitato a Borsato ha colpito molto anche i suoi colleghi in consiglio comunale. Consiglieri di maggioranza e opposizione hanno fatto in modo di far arrivare alla famiglia il loro supporto. Il sindaco Mario Conte si è tenuto in contatto costante. Tutti hanno poi osservato il massimo riserbo: «Ho apprezzato molto la vicinanza del sindaco e di tutto il consiglio comunale - continua Mariella - adesso inizia un altro periodo impegnativo. Ci sarà da fare la riabilitazione, che sarà fisica e psicologica. Bisognerà riattivare una muscolatura indubbiamente fiaccata da mesi di malattia. Bisognerà aiutarlo. Ma Roberto ha mantenuto la sua grinta. E questo è molto importante. E poi, lo ripeto: è migliorato, è qui tra noi. E questa è l'unica cosa veramente importante».

