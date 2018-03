Rivoluzione parcheggi: gestione affidata alla trevigiana Came

di E.B.

TRIESTE - L'Aeroporto di Trieste ha affidato al, leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti, la gestione delle proprie aree di parcheggio. La soluzione sviluppata da Came, che già opera negli aeroporti di, consentirà a Trieste Airport di gestire l'accesso alle sette aree che dispongono di 2.500 posti auto - quattro parcheggi per circa 1.000 posti nel sedime aeroportuale e tre nuovi parcheggi per circa 1.500 posti nel polo intermodale - con, della distanza dal terminal e del tempo di permanenza. Came utilizza un sistema di parcheggi off-street, con tecnologia cloud-based, che consente di gestire da remoto parcheggi e aree di sosta riservate, effettuando monitoraggi o interventi di assistenza. Ha inoltre sviluppato una piattaforma di vendita che si integra con quelle della biglietteria aerea e ferroviaria. Il sistema è in grado anche di rilevare le, definire i tempi di sosta nel posteggio e organizzare la sosta breve, quella lunga o l'arrivo delle autorità, con biglietti in formato QR Code acquistati on line, pagando tramite Telepass o con abbonamenti in formato Rifd.Il sistema è provvisto anche di unitaliane e internazionali, che permette di registrare, e associare a ogni transito, le immagini in alta definizione dei quattro lati della vettura in entrata, con la possibilità di visualizzarle effettuando una ricerca per targa o per biglietto. Anche l’accesso degli autobus nella nuova autostazione del polo intermodale è monitorato attraverso il sistema di lettura targhe. Per garantire maggior sicurezza in tutte le aree di parcheggio, sono stati installati sistemi di videosorveglianza Came. Soddisfazione viene espressa dal direttore dell'aeroporto«L’azienda è stata e sarà per Trieste Airport un partner fondamentale per rispondere alle nuove esigenze che l’integrazione di una fermata ferroviaria e un’autostazione bus con l’aerostazione rende necessarie». «Lo scalo triestino - dichiara, presidente di Came Spa – è il primo progetto di Came nel settore aviation in Italia, nel quale sono confluiti tutta la nostra esperienza nella gestione di progetti complessi, come i sistemi di parcheggio degli aeroporti di Londra e Barcellona».