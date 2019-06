Diciannove anni dietro il bancone del bar, ora Rosin lascia il River Cafè ai cinesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Ha voluto salutare e ringraziare i tantidel suo, frequentato anche da moltissimi stranieri che nel tempo ne hanno fatto il punto di riferimento, ma anche e soprattutto la sua famiglia, la moglie Rodica e i suoi figli che lo hanno sorretto e aiutato in tutti questi anni di duro lavoro. Ildi viale della Repubblica a Treviso,nel luglio prossimo, dallo scorso 2 maggio ha ceduto definitivamente l'attività (lo rilevò quando si chiamava ancora Scaramacai nel lontano 2000). Nel tempo il suo locale era diventato un vero e proprio punto di riferimento per i nottambuli e per il popolo della movida trevigiana. Il bar è stato ceduto ad unache abita nello stesso stabile. Rosin, nella sua lunghissima carriera, avrebbe volumi da raccontare