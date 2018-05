© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNUDA - Osvaldo Scattolin aveva un appuntamento di lavoro lunedì scorso, 30 aprile, ma non si è presentato ed è scomparso . Dopo giorni di angoscia e ricerche l'uomo è stato ritrovato in un bosco a Fagarè di Cornuda. Il 46enne è stato trovato in vuone condizioni fisiche e portato in ospedale, a segnalarne la presenza era stato un passante stamani dopo le nove.