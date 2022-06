Ritorno a casa del figliol prodigo: Alessandro Zanelli è il nuovo acquisto del Treviso Basket

TREVISO - È un ritorno dalle grandi speranze quello di Alessandro Zanelli a Treviso. Il figliol prodigo, uscito dalle giovani dell’ultima Benetton Basket, è infatti il nuovo acquisto della TVB. Nativo di Motta di Livenza, quello del playmaker ormai ex capitano di Brindisi è dunque un "ritorno a casa" a tutti gli effetti visto che l'inizio della sua carriera è iniziato a La Ghirada. Alto 188 cm, il 30enne trevigiano è un giocatore di personalità, affidabile ed esperto, oltre che dotato di un ottimo tiro da tre punti, di visione di gioco e buona fisicità difensiva.

«Da quando ero piccolo il mio sogno era quello di giocare per la squadra della mia città. Questo sogno si è trasformato in un obiettivo quando ho intrapreso la carriera di professionista e questa soddisfazione mi ripaga di tanti sacrifici – commenta Zanelli - Sono entusiasta di fare parte di questo nuovo corso della Nutribullet e di poter giocare al Palaverde con la maglia di Treviso, non vedo l'ora di iniziare. Per me giocare con la maglia di Treviso è davvero importante, anche perché fin da piccolissimo ho avuto l'abbonamento alla Benetton Basket e per dieci anni l'ho seguita con la famiglia. Poi ho giocato nel settore giovanile e ho sempre sognato un giorno di poter tornare da protagonista. Quando giocherò la prima partita al Palaverde sarà un'emozione indescrivibile».

Per un giocatore che entra ce ne sono però subito due pronti a lasciare la Marca. Da un lato Akele che sembra avere ormai in mano un accordo in mano con la Germani Brescia, lasciando quindi la squadra dopo due anni al termine naturale del contratto. Dall’altro il capitano Matteo Imbrò che, dopo cinque stagioni a Treviso, appare molto vicino a Reggio Emilia, per sostituire Candi, dove ritroverebbe anche coach Menetti.

LA CARRIERA

Zanelli inizia a giocare a basket nel settore giovanile della Benetton Treviso con la quale vince lo Scudetto Under 19 nel 2011. Nella stagione 2010-11 viene aggregato alla prima squadra in Serie A. Per la stagione successiva viene ceduto al Basket Anagni in Divisione Nazionale A. Negli anni successivi è in serie B, due stagioni con la US Sangiorgese, poi nel 2014-15 sale in Serie A2 Silver con Recanati. Nel 2015/16 è ancora in Serie A2, questa volta con la Fulgor Omegna, e nella stagione successiva al Legnano Basket. Dal 2018 il grande salto in Serie A con Brindisi in cui, alla corte di coach Frank Vitucci, ha vissuto le stagioni della consacrazione maturando nella leadership e personalità. Nell'ultimo anno in terra pugliese il play ha messo a referto una media di 7 punti a partita con un ottimo 47% da tre punti e 2.3 assist a gara in 21 minuti di utilizzo medio.