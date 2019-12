Europei, Panziera è d'oro. Paltrinieri pure. Pellegrini sesta nei 100, Bianchi farfalla d'argento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una straordinariariscatta la delusione nei 100 dorso e sulla doppia distanza, la sua gara preferita, trionfa agli Europei in vasca corta di Glasgow. L'azzurra, oltre alla medaglia d'oro, si toglie anche la soddisfazione di stampare il nuovo record nazionale in 2'01"45 che è più che sufficiente per lasciarsi alle spalle l'ucraina(2'02”25) e l'olandese(2'03”04).Chiude il programma di giornata uno straordinario Gregorio Paltrinieri che va a prendersi di forza l'oro nei suoi, di nuovo suoi, 1500. L'azzurro, vasca dopo vasca, ha distrutto le resistenze del ricale di sempre Romanchuk, finito addirittura fuori dal podio, ed è andato a vincere con il tempo di 14'17”14 precedendo il norvegese(14'18”15) e il francese(14'25”66). Solo quarto l'ucraino(14'32”51) campione in carica, ottavo l'altro azzurro(14'51”49)Subito dopo Margherita, arriva la seconda medaglia di giornata per l'Italia. La conquistache si mette al collo l'argento nei 200 farfalla. Oro, nemmeno a dirlo, alla pluricampionessa ungherese. L'azzurra realizza anche il nuovo primato italiano in 2'04”20 a un secondo dal 2'03”21 della Hosszu. Bronzo per l'altra magiara(2'05”00).chiude al sesto posto la finale dei 100 stile libero. La Divina chiude la sua prova in 52”30. A vincere è la britannica(51”49) davanti alla francese(51”85) e all'olandese(51”88).