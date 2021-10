Monfumo non ha dubbi e punta tutto sul Ferrari bis: riconferma solitaria con il 65 per cento dei votanti

MONFUMO - Monfumo non ha dubbi e con il 65,69 per cento dell'affluenza al volto dei cittadini residenti conferma Luciano Ferrari a sindaco per il suo secondo mandato. Una corsa alla riconferma in solitaria che ha portato il farmacista del paese comunque a tremare: ieri sera, domenica 3 ottobre, alle 23 si era recato alle urne solo il 49 per cento degli elettori aventi diritto al voto. La svolta questa mattina che ha portato alla riconferma della squadra di Ferrari: una lista molto giovane, che presenta anche un millennial, un nato nel 2000. Questi i nomi dei candidati: Serena De Conto, Matteo Forner, Roberto Forner, Guerrino Menegon, Alvise Metti, attuale vicesindaco, Sonia Rech, assessore uscente. Alessandro Toffolo e Marta Zulian