Risucchiata dal treno mentre aspetta sul binario: 45enne perde il braccio

di Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - Donna: ricoverata in ospedale, dovrebbe cavarsela pagando il prezzo salato del. Non sono ancora delineati con certezza i contorni del dramma che si è consumato ieri lunedì intorno all'ora di cena in stazione ferroviaria: quello che sembrava un tranquillo ritorno a casa per centinaia di studenti e lavoratori pendolari ha rischiato di trasformarsi in tragedia.Secondo una primissima ricostruzione delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto e hanno visionato le immagini delledi videosorveglianza, una donna di circadi età, a quanto si è appreso residente nel vittoriese, che si trovava suldel primoall'altezza della stazione degli autobus extraurbani (il cosiddetto Biscione), è stata, che con buona puntualità (mancavano pochi minuti alle 20) stava giungendo nello scalo di piazzale Aldo Moro carico di passeggeri che tornavano a casa da università e uffici. La velocità moderata del treno, composto da una mezza dozzina di vagoni a piano unico con corridoio centrale e motrice elettrica in testa, che usciva da una curva e si apprestava a fermarsi come imposto dall'orario e dal semaforo rosso posto all'estremità nord del marciapiede, ha probabilmente contribuito a salvare la vita alla donna, che nonostante il convoglio abbia fermato la propria corsa oltre 100 metri dopo il punto in cui è avvenuto l'impatto è stata trovata viva dai primi soccorritori...