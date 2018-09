Fraccaro Cafè, il ristorante con il menù per diabetici

di Maria Chiara Pellizzari

CASTELFRANCO - È il Fraccaro Cafè il primo ristorante d'Italia a vantare il logo d1abfriend per le persone affette da diabete. È stato presentato ieri il nuovo menù del ristorante, pizzeria, caffetteria e pasticceria che ha un valore aggiunto. Tutti i clienti dello spazio gourmet di via Circonvallazione Ovest potranno vedere, a fianco delle pietanze del menù, l'apporto di carboidrati. Così i diabetici possono sapere qual è la corretta misura d'insulina da assumere.«Per me è un sogno che si realizza- ha commentato ieri la mamma di Camilla, affetta da diabete- a casa è