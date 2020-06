Pranzo e cena gratis al ristorante per una settimana: l'idea per uscire dalla crisi post Covid

TREVISO Gli stipendi tagliati, l'economia familiare da far quadrare, la paura di uscire e frequentare luoghi affollati. Timori che accomunano molti italiani dopo il lockdown. E allora ecco che nei ristoranti Ten (gli ex Kofler tra cui anche quello di Treviso), scatta un'offerta del tutto particolare. Il manager Stefano Chisoli, lo stesso alla presidenza dello Spezia in serie B di calcio, ha deciso che per una settimana chiunque potrà pranzare o cenare gratis.



Nessun limite: si potrà ordinare tutto ciò che si desidera dal menù alzandosi poi dal tavolo e uscendo senza passare dalla cassa. Unico vincolo, registrarsi sul sito internet di Ten Restaurant prenotando e sottoscrivendo la carta fedeltà, anch'essa gratuita. Una scelta che vale per il ristorante di Treviso al 34 di piazza delle Istituzioni ma anche in tutti gli altri del Veneto e d'Italia, maturata dopo un primo bilancio tracciato a poche settimane dalla riapertura. Se infatti sulla carta i trevigiani possono tornare liberamente nei locali pur nel pieno rispetto delle norme anti assembramento, è altrettanto vero che la società Hi Food (che tre anni fa ha inglobato Kofler e lanciato il marchio Ten) ha notato non poca diffidenza. Di qui la decisione di puntare su una linea di promozione d'impatto. L'offerta vale per un solo pranzo o cena regalato e a testimoniarlo sarà la stessa tessera fedeltà, ma il gruppo promette che vantaggi e sconti proseguiranno anche in futuro.



Il marchio veneto della ristorazione è solo un ricordo visto che già tre anni fa venne aggregato in una nuova società, la Hi Food, che ne aveva rilevato tutte le quote e poi creato il marchio Ten. Da oggi a domenica 28 quindi si potrà infatti cenare e pranzare in una delle insegne Ten senza spendere una lira, una strategia (unica nel suo genere) grazie alla quale il gruppo conta non solo di invogliare i clienti a tornare al ristorante dopo il lockdown («la ripartenza è stata decisamente sotto tono e una prima campagna promozionale su giornali e social non ha prodotto grandi risultati») con un'offerta decisamente imbattibile, ma anche di conquistarne di nuovi. Quello che bisogna fare è semplicemente registrarsi sul sito tenrestaurants.com per ottenere la Tencard e poi prenotare dove si preferisce, da soli o in compagnia. La prima cena (o pranzo) è completamente gratuita (bibite comprese), dalla seconda in avanti, ovviamente, si ricomincerà a pagare. Chi immaginasse che il trucco sia nascosto in un menu creato ad hoc e limitato, dovrà ricredersi perchè si potrà scegliere liberamente da una carta che è esattamente la stessa di prima del lockdown. © RIPRODUZIONE RISERVATA