I cinquant'anni di Dino: fra James Brown, Roberto Benigni e Simona Ventura

di Nicola Endimioni

VILLORBA - Roberto Benigni chiamò nel cuore della notte, chiedendo di poter avere un tavolo per 30 persone entro un’ora. «Se lei è Benigni, io sono il Papa!» si sentì rispondere, ma poi l’equivoco si chiarì. Vasco Rossi telefonò per un tavolo da trenta e si presentò con settanta persone al seguito. Quando invece arrivò James Brown, una leggenda della musica, era quasi l’alba. La cucina di Dino e Anna l’hanno assaggiata tutti. Perché loro, da cinquant’anni, ci sono sempre. Come è accaduto a Benigni, Vasco, Venditti, Mannoia e tanti altri artisti. E come accade ogni giorno. O con il cliente dell’ultima ora. O quello che arriva a cucina appena chiusa.



