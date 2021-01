Troppe auto nel park del ristorante sulla Romea, blitz degli agenti: trovati e multati 7 clienti, locale chiuso per 5 giorni

BOLOGNA - Erano troppe le auto nel parcheggio del ristorante per non insospettire la Guardia di Finanza di Codigoro che, controllato il locale, ha scoperto 7 clienti seduti ai tavoli - quattro del Ferrarese e 3 veneti, uno di Treviso e due di Rovigo - facendo scattare la chiusura temporanea del locale per cinque giorni a causa della violazione delle norme anti-Covid.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Raffica di multe, ma il bar apre: il prefetto impone la chiusura per... IL RIBELLE Multe e verbali di chiusura ma il bar continua a restare aperto RIFIUTA DI INDOSSARLA Trieste. La Vita in Diretta, Matano interrompe il collegamento con il...

Il titolare del ristorante ubicato sulla Statale Romea fra Mesola e Goro, in provincia di Ferrara, aveva deciso di tenere aperto il proprio esercizio ed è stato scoperto dai finanzieri insospettiti dalla presenza di auto in sosta nei pressi del ristorante che svolge anche attività alberghiera.

I 7 clienti presenti nel locale stavano consumando il pranzo nel rispetto del distanziamento, ma il locale doveva comunque restare chiuso al pubblico, secondo l'ultimo decreto del 14 gennaio o servire pasti ai soli clienti dell'albergo, in quel momento assenti. Il titolare - segnalato alla Prefettura di Ferrara - e i sette avventori sono stati multati e per il ristorante è stata poi decisa la chiusura temporanea per 5 giorni. Sempre nel Ferrarese, i finanzieri della Tenenza di Comacchio, hanno sanzionato, ad Argenta due giovani in giro in auto alle 2 di notte senza giustificato motivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA