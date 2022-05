Al Gargantua di Paese ora apre anche il giardino: hamburger sotto le stelle ​con lo spettacolo del mangiafuoco Moreno Borsato

PAESE (TREVISO) - Riapre il Gargantua di Paese, storico locale in provincia di Treviso. Il “vecchio” gigante, alle porte di Treviso, ha cambiato la sua forma: i fratelli Zorzi hanno ammodernato l’estetica del locale e scommettendo su una filosofia di cucina molto chiara e definita: «Facciamo solo Hamburger - commenta Gino Zorzi, l’imprenditore che ha creduto nel futuro del Gigante di Paese -, una scelta che forse ha sorpreso alcuni clienti, ma crediamo in una proposta limitata, nella selezione di ingredienti locali e di primissima qualità, in un ambiente familiare che si presta all’intimità di un pasto serale quanto alla convivialità che tanto ci è mancata negli ultimi anni». L’Hamburgeria Gargantua ha riaperto le porte lo scorso dicembre e ora si appresta a una stagione a pieno ritmo.

APPROFONDIMENTI NORDEST Addio al locale icona degli anni '90: demolito lo storico e... LA NOVITà Riapre lo storico locale Gargantua sulla Feltrina: ecco cosa... TREVISO L'amarcord del titolare: «Mezza città a pranzo o...

Ristorante con giardino a Treviso

Le sale ricreano i luoghi della tradizione artigianale e raccontano degli antichi mestieri, mentre i 7 hamburger (cinque proposte di carne, più due per i vegani) prendono il nome di 7 luoghi del mondo: Amburgo; Innsbruck; Tijuana; Delhi; Cairo; Tokyo e quello di casa, il Gargantua. Le sale dell’Hamburgeria si sono arricchite sabato 14 maggio di una nuova dimensione, quella del giardino; un luogo magico, all’aria aperta, pieno di attrazioni per grandi e piccini. Con lo spettacolo del mangiafuoco Moreno Borsato a fare da contorno all’esperienza unica di un Hamburger sotto le stelle.