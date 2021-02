Congelatori pieni di cibo scaduto, prodotti vecchi di nove anni: scatta la multa per il ristorante cinese

TREVISO - Carne, pesce, condimenti scaduti e conservati in modo non conforme. Mescolati, stipati all'interno di sei congelatori fra la cucina del ristorante Jia Yuan e l'appartamento soprastante, adibito a deposito. A far da cornice, muffa e crepe nei muri, per un complesso di condizioni igienico sanitarie alquanto precarie. È quanto gli uomini del Nas dei carabinieri si sono trovati davanti entrando venerdì alle 13 nel noto ristorante cinese di via Venier per un controllo a campione.

Ristorante cinese

Il locale è stato chiuso e potrà riaprire soltanto quando dimostrerà di aver apportato tutte le migliorie necessarie al rispetto delle prescrizioni di legge. All'ingresso ieri è stato affisso un cartello che prevede la riapertura mercoledì. Pesante anche la stangata nei confronti del titolare: 4500 euro di multa e il sequestro di 420 chili di alimenti, per un valore di circa 5500 euro.

Cibo scaduto da 9 anni

Fra questi anche diversi prodotti importati dalla Cina e privi di ogni tipo di etichettatura in italiano, tanto che è stato impossibile addirittura capire di che cibi si trattasse. Gran parte della merce era scaduta nei mesi scorsi, ma non sono mancati alimenti prodotti addirittura nove anni fa e scaduti poco dopo. I Nas hanno richiesto l'intervento della Usl, che ha provveduto a certificare le inadempienze e a stabilire la sospensione dell'attività. Il ristorante era stato meta di altri due controlli nel 2012 e 2016, quando erano emerse altre irregolarità di entità notevolmente minore.

