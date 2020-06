Ubriaco fa scattare la rissa: tre minorenni in ospedale, 21enne arrestato

CONEGLIANO - Violenta lite tra ragazzi ieri sera, mercoledì 24 giugno, verso le 20.30 in piazzetta Duca d'Aosta a Conegliano. A dare il via alla rissa sarebbe stato un 21enne visibilmente ubriaco che si è scagliato contro un gruppo di minorenni.

In poco tempo gli insulti e le provocazioni sono diventati calci e pugni. Tre i ragazzini rimasti feriti, uno in particolar modo è caduto a terra con il volto sanguinante, rimandendo privo di sensi. A dare l'allarme alcuni passanti. Immediato l'arrivo dell'ambulanza del 118, che ha trasportato al pronto soccorso i minorenni feriti, e dei carabiniri. Ma nemmeno l'arrivo degli uomini dell'Arma ha fatto calmare il 21enne che ha iniziato ad aggrediti anche i militari. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per fatti simili, è stato arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento. Ora è ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA