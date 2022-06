Rissa fra bande di stranieri fuori dal bar: marocchino accoltellato al torace

SPRESIANO - Alle 23.45 circa di ieri, 30 maggio, a Spresiano, in piazza Rigo, nei pressi di un bar, si sono fronteggiati un gruppo di marocchini e un gruppo di immigrati dell'Est Europa, in tutto circa otto persone coinvolte, che successivamente si sono allontanati dai luoghi interessati, tranne due dei partecipanti, rimasti feriti.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della Compagnia Carabinieri di Treviso e i sanitari del 118. Due soggetti maghrebini 25enni, già noti alle Forze dell'ordine, hanno riportato ferite da taglio e sono stati soccorsi: uno è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi mentre il secondo è tutt'ora ricoverato in ospedale avendo riportato una lesione al torace più seria. Indagini in corso a cura dei militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, per giungere all'identificazione dei protagonisti dell'episodio e chiarirne responsabilità e movente. In loco non sono state rinvenute armi o oggetti contundenti.