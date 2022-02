Rissa fra ragazzine in stazione: fermate dalla polizia locale. Sono tutte minorenni

ODERZO - L'obiettivo era di un secondo round per suonarsele di santa ragione. Sono però intervenuti i vigili che hanno stroncato la lotta sul nascere, fermato le teenager coinvolte e chiamate le rispettive famiglie. Chi intendeva assistere alla zuffa fra le ragazzine ha preferito allontanarsi in tutta fretta, per non rischiare d'essere fermato.

E' accaduto alla stazione delle corriere di via degli Alpini a Oderzo.

APPROFONDIMENTI ODERZO Rissa tra ragazzine, intervengono gli agenti per separarle VERONA Spray al peperoncino in classe: 25 studentesse in ospedale, panico e...

Il primo round giovedì pomeriggio: cinque ragazze, tutte minorenni, si sono ritrovate ingaggiando una lotta furibonda, senza esclusione di colpi. Intorno una folla di altri teenager, molti impegnati a riprendere la scena coi telefonini. Ma non è finita giovedì sera. In programma infatti c'era un secondo round per ieri mattina intorno alle 7.30 sempre nei pressi dell'autostazione. Ma c'è stata una soffiata alla polizia locale. Le teenager non hanno fatto in tempo a “scendere sul ring”, sono state subito fermate ed identificate. La polizia locale ha provveduto a riaccompagnarle a scuola una per una, assicurandosi che entrassero in classe. Sono poi stati chiamati i genitori.