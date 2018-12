â€‹Resa dei conti in pizzeria: tre kosovari feriti a sprangate

di Roberto Ortolan

QUINTO -a Quinto per, forse legati a una testimonianza. Da una parte il titolare dell'attività(catena di pizze da asporto) e un suo dipendente, dall'altra due fratelli. Ad avere la peggio titolare e pizzaiolo che, hanno riferito ai carabinieri, sarebbero stati presi a sprangate dai due fratelli. Hanno riportato ematomi, escoriazioni e contusioni che li hanno fatti finire in ospedale, dove sono stati medicati, trattenuti in osservazione al pronto soccorso e giudicati guaribili in una ventina di giorni. Titolare e pizzaiolo non sono però rimasti a guardare e hanno cercato di ripararsi dalla gragnuola di colpi, reagendo e colpendo i fratelli con la pala usata per tirare fuori le pizze dal forno. Uno dei fratelli, colpito alla testa, ha dovuto raggiungere il pronto