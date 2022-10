Rissa a colpi di mazze e accette tra stranieri, fuga in auto con incidente: notte di paura a Vittorio Veneto, tre persone gravi in ospedale

VITTORIO VENETO - Violenta rissa ieri sera, lunedì 17 ottobre, verso le 22.30 in via Antonello da Serravalle a Vittorio Veneto (Tv), tra due gruppi di stranieri (sembra di origine albanese) a colpi di mazze da baseball, forconi e accette. Dopo il litigio alcuni sono fuggiti a bordo di un'auto, ma durante la corsa lungo l'Alemagna hanno centrato un'altra vettura, ferendo due donne a bordo, dopo aver saltato un semaforo con il rosso. La macchina è stata poi bloccata dai carabinieri. Nella rissa ci sono 3 persone ferite ricoverate in ospedale a Conegliano in gravi condizioni e piantonate dai carabinieri. Per tutta la notte i carabinieri di Vittorio Veneto e Conegliano hanno raccolto testimonianze e cercato gli altri partecipanti alla rissa. Sembra, dalle prime informazioni, che le persone coinvolte siano parenti.