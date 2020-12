Calci, pugni, insulti. Il tutto in mezzo a un incrocio e sotto la pioggia battente, incuranti peraltro delle misure anti Covid. Sono arrivati alle mani ieri sera alle 18.30 sei uomini rimasti coinvolti in un tamponamento tra quattro automobili all’incrocio tra via Vittoria e via Pascoli a Cessalto. L’incidente stradale non aveva di per sé ha causato il ferimento lieve di quattro delle persone a bordo dei mezzi, ma è quanto successo subito dopo ad aver garantito ad altri dei presenti un viaggio in caserma e –non si esclude– una possibile denuncia penale e una multa salata.

L’INCIDENTE

Il tutto si è verificato alle 18.30 di ieri all’altezza dell’immissione di via Pascoli su via Vittoria, alle porte della zona industriale del paese, in direzione di Ceggia. Per quella che sembrerebbe essere stata una mancata precedenza, quattro auto hanno finito per scontrarsi. Due sono carambolate a lato strada, finendo la loro corsa nel prato adiacente la carreggiata. Sette in totale gli occupanti, quattro dei quali hanno riportato qualche contusione, ma mentre venivano allertati i soccorsi è accaduto l’impensabile.

IL PESTAGGIO

Alcuni uomini sono scesi dal veicolo su cui si trovavano e si sono parati davanti al conducente del mezzo che avrebbe provocato l’incidente. Fra loro, alcuni italiani e altri nordafricani, è scoppiato un diverbio condito da insulti, dal momento che il gruppo incolpava a gran voce l’altro di aver innescato il tamponamento e di essere l’unico responsabile. Subito dopo lo hanno aggredito a calci e pugni, fermandosi solo all’arrivo delle ambulanze, dei pompieri e di tre pattuglie dei carabinieri di Cessalto, Motta di Livenza e Ponte di Piave. Cinque le persone finite nei pronto soccorso di Oderzo e San Donà da dove, dopo le medicazioni, sono stati tutti dimessi con prognosi di pochi giorni. Nel frattempo però i militari hanno provveduto a identificare le persone coinvolte nel pestaggio e nell’ascoltare i testimoni per ricostruire l’accaduto. I soggetti coinvolti potrebbero dover rispondere anche penalmente dell’aggressione.

