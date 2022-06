Rissa tra giovanissimi in un agriturismo a Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO VENETO - Rissa tra giovanissimi a Castelfranco Veneto all'interno dell'agriturismo "El Contadin" di via Circonvallazione est, a Castelfranco Veneto.

I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti in forze la scorsa notte in un locale pubblico di via Circonvallazione est del centro della Castellana a seguito di un'accesa lite scaturita, pare per futili motivi.

A scatenare il diverbio giovanissimi, due dei quali, 21enni dell’Est Europa dimoranti nel padovano, che sono anche ricorsi alle cure dei sanitari rimediando alcuni giorni di prognosi per ferite da taglio.

Identificati dai Carabinieri altri due protagonisti dell'episodio, un 18enne e un 19enne italiani della zona.



I quattro giovani sono stati deferiti in stato di liberta’ all’Autorità Giudiziaria per i reati di rissa e lesioni.