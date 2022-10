Treviso. Rissa in centro tra 20 giovanissimi, beccati in due grazie alle riprese del cellulare di un passante

TREVISO - Calci e pugni in centro tra gang di 20 ragazzini, fermati in due grazie a dei filmati girati da un passante. Maxi rissa sabato 17 settembre scorso intorno alle 18.30 in vicolo Bianchetti, una laterale della centralissima via Calmaggiore. All'arrivo della pattuglia della Polizia di Stato, i giovani si sono dati alla fuga. Provvidenziale la presenza di un passante che aveva ripreso tutta la scena con il suo cellulare ed ha fornito il video agli agenti permettendo loro di ricostruire con esattezza la sequenza dei fatti.

Le riprese sul cellulare di un passante

Dalle immagini, gli agenti hanno infatti notato la presenza di un gruppo di 20 ragazzi alcuni dei quali si aggredivano con calci e pugni sul corpo e al volto. Il video è stato inoltrato anche alla Polizia ferroviaria per verificare se i protagonisti della rissa si servissero del treno per tornare a casa. Attivate anche le ricerche in piazza Borsa. E grazie a questo coordinamento di forze dell'ordine, gli agenti sono riusciti ad individuare i giovani. In piazza Borsa, le volanti ne hanno riconosciuto uno e nella stazione ferroviaria un altro. Entrambi i giovani riconosciuti avevano avuto un ruolo attivo nello scontro e sono stati segnalati alla squadra mobile per rissa in concorso. Ieri, 5 ottobre, il Questore ha emanato un divieto di accesso per un anno ai pubblici esercizi del centro cittadino.