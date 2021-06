MOGLIANO - Torna a emergere a Mogliano l'allarme legato alla presenza di gruppi di giovani teppisti che si rendono protagonisti di episodi violenti. L'ultimo in ordine di tempo risale a sabato sera e ad oggi i carabinieri sono impegnati nelle indagini per identificare tutti coloro che hanno partecipato a un'aggressione che si è consumata in via Gino Rossi, ai margini del paese e accanto al centro commerciale. Due gruppi rivali, formati in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati