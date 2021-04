Rissa in un locale fra tre 45enni, una donna finisce in ospedale

TREVISO - Violenta rissa ieri a Zero Branco: nel tardo pomeriggio di domenica 18 aprile i carabinieri hanno deferito in stato di libertà tre 45enni, una donna e due uomini del posto. i carabinieri, giunti in un locale di Quinto, identificavano il gruppetto di contendenti che, in evidente stato di alterazione, era venuto alle mani per futili motivi.

A seguito del violento alterco la donna del terzetto ricorreva alle cure dei sanitari dell’ospedale “Ca’ Foncello” di treviso per un colpo ricevuto alla testa: le sono stati precritti 7 giorni di prognosi.