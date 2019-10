​​A rischio licenziamento 143 gli addetti alle pulizie delle scuole trevigiane

di Mauro Favaro

TREVISO Sono 143 gli addetti alle pulizie delle scuole trevigiane che adesso rischiano di ritrovarsi improvvisamente senza lavoro. Martedì faranno scattare lo sciopero per provare a scongiurare un destino che sembra segnato. La legge di bilancio dell'anno scorso ha imposto l'internalizzazione del personale che ripulisce le aule, i laboratori, gli uffici e i corridoi dei vari istituti. E così le cooperative che gestiscono il servizio di pulizia hanno avviato i licenziamenti. Mentre queste persone sono a un passo dal rimanere a casa, però, ad oggi non ci sono ancora le nuove norme che dovrebbero definire le modalità per le assunzioni direttamente all'interno delle scuole.Sta prendendo forma un limbo che si traduce in una sola parola: licenziamento. Altro che stabilizzazione. Un gran pasticcio, insomma. «Alla luce della procedura di licenziamento collettivo denunciano dalla Filcams-Cgil in questi giorni sono partite le prime lettere indirizzate a 143 lavoratori in provincia di Treviso». Ormai sembra essere solo