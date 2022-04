I formaggi tipici rischiano di scomparire. C’è sempre meno latte. La causa sta nell’aumento dei costi di produzione, tra materie prime e caro-energia. Gli allevatori oggi spendono di più rispetto a quanto guadagnano. Tanto che qualcuno ha iniziato a chiudere le stalle, macellando le vacche e vendendo il foraggio. Se non si corre ai ripari, sugli scaffali dei supermercati resterà solo il latte prodotto all’estero. E si dovrà dire addio ai prodotti tipici del nostro territorio. « Le situazione è drammatica. Per la prima volta registriamo una diminuzione della produzione di latte – avverte Federico Caner, assessore regionale all’agricoltura – i costi di produzione sono schizzati alle stelle. Attualmente agli allevatori produrre un litro di latte costa 51 centesimi, a fronte di 41 centesimi percepiti dalla grande distribuzione o dagli intermediari. Significa perdere 10 centesimi per ogni litro. Per una stalla media vuol dire tra i 20mila e i 25mila euro al mese » .



STALLE CHIUSE

È uno degli effetti della crisi esplosa dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Il risultato è che a molti conviene fermarsi. « Il settore zootecnico è in ginocchio. Gli allevatori stanno chiudendo le stalle a causa dell’aumento dei costi. Senza contare che non si trovano mangimi e fertilizzanti. Ma chiudere una stalla vuol dire non riaprirla più – continua l’assessore – questo comporterà la sostituzione del nostro latte nei supermercati con quello di Germania o Francia, che continuano a produrre. Non solo. L’andamento attuale è destinato a far completamente sparire i formaggi tipici, che per essere tali devono essere fatti con latte veneto » . Il riferimento è a eccellenze come il Piave, il Grana Padano, il Morlacco, il Bastardo e tutti gli altri formaggi Dop e Igp. Come se ne esce? La Regione chiede al governo di utilizzare gli strumenti già visti durante l’emergenza Covid. « Servono diverse misure. La più importante è quella relativa alla necessità di infondere liquidità nelle aziende, con contributi immediati e a fondo perduto. Le imprese in difficoltà devono essere sostenute – mette in chiaro Caner – chiediamo l’applicazione della stessa misura usata nell’emergenza Covid, prevedendo dei finanziamenti in base alle dimensioni delle imprese. Senza troppe scartoffie: bisogna fare presto » Al momento si parla di una disponibilità dall’Unione Europea pari a circa 50 milioni per tutta l’Italia. « Ancora troppo poco – sottolinea l’assessore – è necessario rivedere la Politica agricola comune (Pac). Non si può aspettare che le stalle chiudano i battenti » .