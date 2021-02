Sernaglia della Battaglia. L'ex sindaco e oggi senatore Fregolent chiede e ottiene il ristoro per il centro estivo del figlio: 240 euro

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) – Ristoro del centro estivo garantito a tutti, senza limite di reddito: a beneficiarne anche l’ex sindaco di Sernaglia, Sonia Fregolent, senatrice della Lega, oggi consigliere comunale e avvocato. Il Comune, fra le misure di sostegno alla famiglia, ha previsto questo rimborso per i genitori, mettendo a disposizione delle famiglie un bonus in totale di 2.244 euro per 40 bambini che hanno partecipato ai centri estivi, ma solo 10 hanno fatto richiesta del rimborso, fra le quali la famiglia dell'ex sindaco, che ha ottenuto 240 euro che, va sottolineato, le spettavano visti i termini del bando. Tuttavia la notizia a creato scalpore e polemiche in paese.



