«Forza dottor Rigoli»: gli auguri del sindaco al direttore della Microbiologia colpito da malore

TREVISO - «Forza dott. Rigoli, ti aspettiamo presto. È stato un anno massacrante. Tu ci stai mettendo ogni giorno impegno, determinazione e professionalità dimostrando sempre affidabilità, autorevolezza e generosità». Così il sindaco di Treviso Mario Conte rivolge i suoi auguri al dottor Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia di Treviso e coordinatore delle microbiologie del Veneto, ricoverato nella giornata di ieri in Cardiologia dopo aver accusato un malore. Il primario, da sempre in prima linea nella battaglia contro il Covid-19, non versa in gravi condizinoi ma è sotto monitoraggio e gli è stato raccomandanto, in questa fase, massimo riposo.