Venti tonnellate di rifiuti tossici non dichiarati dal Sud a un'azienda trevigiana

Trasportavadia bordo del suo. La polizia locale dil'ha fermato in, ieri mattina alle 8.40. Il mezzo pesante, in arrivo dal Sud Italia e, non era abilitato al trasporto dicome emerso durante i controlli.Condizione che, ovviamente, ha fatto scattare i controlli e i provvedimenti giudiziari della pattuglia della polizia locale che, in quel momento, stava facendo i controlli sulla statale 309. Al conducente è stata contestata quindi la violazione delle prescrizioni all'autorizzazione dell'albo dei gestori ambientali,, il carico mal stivato e imballato in modo irregolare rispetto alla normativa sul trasporto dei rifiuti. Dal controllo è scattato il ritiro della patente e il carico è stato sottoposto a. Il carico, considerato pericoloso, è stato scortato fino al deposito del custode giudiziale, la Top Car di Spinea, in attesa di nuove disposizioni da parte del magistrato di turno. Sul posto è intervenuto anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per le verifiche sulla pericolosità del carico e le analisi sulla eventuale presenza di radiottività.Questa, chiaramente, era la condizione che più preoccupava le autorità locali. Il controllo specifico, però, ha dato esito negativo. Si dovrà decidere, a questo punto, dove procedere per lo smaltimento dei fusti di rifiuti tossici aziendali. Con ogni probabilità, a questo punto, verrà contattata una ditta specializzata in questo particolare genere di intervento.