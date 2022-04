Lasciano cumuli di rifiuti fuori dal Cerd: ecovandali nei guai, rischio multa di 3mila euro

SAN BIAGIO - Rischiano una pesante stangata gli ecovandali che nei giorni scorsi hanno deciso di abbandonare una grossa quantità di rifiuti all’esterno del Cerd di San Biagio di Callalta. La costante presenza sul territorio della Polizia Locale ha difatti permesso di risalire ben presto agli autori. Gli agenti, coadiuvati dall’ispettore ambientale del Priula, hanno quindi rintracciato i responsabili ai quali nei prossimi giorni sarà inviata una sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro, valutando al contempo anche eventuali risvolti penali.

Inoltre, a margine dell’operazione contro i cosiddetti “ecofurbi”, alcuni giorni fa la Polizia Locale ha anche fermato un 32enne mentre era alla guida della sua auto, trovandolo in possesso di una dose di cocaina e di una cannabis. L’episodio è avvenuto durante un normale controllo stradale e l’uomo è stato poi denunciato per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica a causa dell’uso di sostanze stupefacenti.

«Quando gli agenti hanno iniziato la verifica dei documenti – spiega la Comandante Barbara Ciambotti – sono stati insospettiti da un forte odore di cannabis e per questo hanno subito allertato l’ufficiale in servizio che, una volta sul posto, ha eseguito una perquisizione. L’automobilista è stato quindi trovato in possesso di una dose di cocaina, tenuta all’interno del portafoglio, e di un paio di spinelli con cannabinoidi tenute all’interno dell’abitacolo». Al termine delle verifiche di rito gli agenti hanno perciò provveduto immediatamente al ritiro della patente e alla segnalazione del 32enne in Prefettura.

«L’attività repressiva svolta dalla Polizia Locale – commenta il sindaco Alberto Cappelletto – è solo un aspetto del grande impegno posto da tutto il Comando nel presidio del territorio, finalità per la quale l’Amministrazione comunale si sta da tempo prodigando anche attraverso l’acquisto di dispositivi di controllo, come telecamere e fototrappole. Il contrasto alla criminalità e all’illegalità rimangono infatti obiettivi prioritari».