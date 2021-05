TREVISO - Spuntano rifiuti contenenti amianto dagli scavi in corso a Spresiano per la costruzione della superstrada Pedemontana. Il materiale è stato rivenuto martedì della settimana scorsa. Le ruspe hanno portato alla luce una serie di lastre di cemento-amianto, alle quali si aggiunge del terriccio potenzialmente contaminato. Le stime parlano di circa 20 metri cubi di rifiuti. Non sono stati abbandonati di recente. Si tratta di materiale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati