Discarica abusiva a cielo aperto in un fossato di Castelfranco. Ecovandali identificati e multati

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Discarica a cielo aperto in via Toniolo, identificati e multati 11 ecovandali nella stessa area lo scorso anno. La segnalazione è arrivata al comando di polizia locale di Castelfranco che sono andati sul posto e si sono trovati davanti a tutti questi rifiuti indifferenziati abbandonati lungo un fossato. Forse l’autore dell’abbandono riteneva che, visto il luogo un po’ impervio, nessuno sarebbe sceso al suo interno per dei controlli, cosa che invece come per ogni sversamento è puntualmente accaduta.

I controlli

Gli agenti hanno iniziato un minuzioso lavoro di ispezione di quanto sversato, trovando frammenti ed elementi utili che, con pazienza, sono stati uniti in un puzzle fino a restituire un’identità certa e delle prove inconfutabili. Raccolto ogni elemento utile, le verifiche sono proseguite in Ufficio dove si è realizzato essere un cittadino non residente a Castelfranco ma nei Comuni limitrofi, che convocato nel pomeriggio di ieri, 1 febbraio, in Comando e posto davanti a quanto rinvenuto, ha preferito rimanere in silenzio conscio di esser stato scoperto ed ora oggetto delle dovute sanzioni. «Plaudo al lavoro del comandate Patrick Rocca e degli agenti di Castelfranco – commenta il sindaco, Stefano Marcon – perché questo possa essere da monito per quanti, in barba al senso civico, pensano di farla franca abbandonando rifiuti nel nostro territorio. A Castelfranco, grazie a telecamere e al lavoro della Polizia Locale, queste persone non avranno vita facile».