di Alberto Beltrame

RIESE PIO X (TREVISO) - Laimprovvisa, l’auto che perde aderenza con l’asfalto e si infila nel, andandosi a schiantare contro ildi un passo carraio. Sono gravissime le condizioni dei due giovani diche si trovavano a bordo della Volkswagen Golf uscita di strada sabato notte a Vallà di Riese, lungo via XXVII aprile. Il conducente, 28 anni, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Castelfranco mentre l’amico che sedeva al suo fianco, un 29enne di Vallà, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Treviso dove, nella notte, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla milza. Non vi sarebbero altre vetture coinvolte nell’incidente, sulle cui cause stanno cercando di fare chiarezza gli agenti della polizia stradale di Castelfranco Veneto.