Incidente a Riese. Auto capovolta nel fossato: due ventenni feriti gravemente

RIESE - Un malore, un mancamento improvviso, o un colpo di sonno, dovuto alla stanchezza, o ancora una distrazione. Una frazione di secondo e l'auto, come impazzita, diventa incontrollabile: invade l'opposta corsia di marcia e finisce fuori strada, capovolta in un fossato. Poteva essere l'ennesima tragedia della strada. Stavolta, fortunatamente, i due giovani a bordo dell'auto si sono salvati, anche se feriti in modo serio (hanno riportato varie fratture e altre lesioni) e molto scossi per l'accaduto. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte e trenta a Vallà di Riese Pio X, lungo via Kennedy. Si tratta purtroppo di una strada che storicamente è stata spesso teatro di incidenti stradali, alcuni dei quali mortali. A restare feriti due giovani, M.P., ragazza 21enne di Montebelluna, ed E.Z., un 24enne di Riese Pio X. I due si trovavano a bordo di una Toyota Aygo, guidata dalla ragazza.



LA DINAMICA

La piccola utilitaria è uscita di strada e si è capovolta, senza impattare contro ponticelli in cemento, pali o lampioni: un elemento importante per le conseguenze, fortunatamente non tragiche, dello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, ambulanze e automedica del Suem 118 oltre ai carabinieri di Riese Pio X che hanno effettuato i rilievi di legge per chiarire la dinamica dell'incidente. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Castelfranco dove si trovano attualmente ricoverati. La 21enne ha riportato le lesioni più preoccupanti, e per questo motivo la prognosi resta tutt'ora riservata. I medici potrebbero scioglierla già nei prossimi giorni. Al momento sono ignote le cause dello schianto: si ipotizza un improvviso malore o una distrazione della conducente che ha invaso l'opposta corsia di marcia. Il mezzo, completamente fuori controllo, è finito contro un cartello stradale, un muretto e poi si è capovolto in un fossato che era fortunatamente senz'acqua.



I SOCCORSI

A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati alcuni automobilisti di passaggio e i residenti della zona che hanno sentito distintamente il fragore del botto. L'auto ha riportato danni molto ingenti, per svariate migliaia di euro, ed è stata recuperata e poi trasportata in officina dal carroattrezzi. Via Kennedy, per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi, i lavori di ripulitura del sedime stradale e la rimozione del veicolo incidentato, è rimasta chiusa al traffico per alcune ore. Visto l'orario e il traffico molto rarefatto i disagi sono stati molto lievi.

