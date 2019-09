Malformazioni congenite, i bambini tornano a camminare con la ricostruzione delle ossa in 3D

di Mauro Favaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Dal liceo Da Vinci all’Australia per consentire ai bambini nati con malformazioni congenite di tornare a camminare grazie alla ricostruzione delle ossa in 3D, alla simulazione dell’intervento al computer e alla progettazione di modelli di estrema precisione per guidare la mano dei chirurghi. E’ il lavoro di Martina Barzan, 31enne originaria di Noale, ex studentessa del liceo scientifico di Treviso. Dopo la laurea in Ingegneria biomedica a Padova, e due esperienze all’estero tra Londra e la Danimarca, 4 anni fa...