CAERANO (TREVISO) - Cerca di sfuggire alla cattura confondendosi tra i clienti di un ristorante, gremito all'ora di pranzo. Ma il colpo di teatro non funziona: i carabinieri lo riconoscono e lo arrestano. In manette è finito un 40enne della Repubblica Dominicana, latitante da tre mesi. Deve scontare 4 anni di carcere per una sfilza di reati contro il patriomonio commessi non solo nella Marca trevigiana, ma anche in altre località del Nord Italia.

I militari dell'Arma di Montebelluna lo cercavano da tempo. Ieri all'ora di pranzo lo hanno visto parcheggiare un'auto di grossa cilindrata (intestata a terzi) davanti a un ristorante di Caerano San Marco. Il 40enne è sceso in fretta e si è fiondato dentro il locale, nella speranza di confondersi tra gli avventori. Ma gli è andata male: qualche istante dopo, i carabinieri lo hanno accerchiato tagliandogli ogni via di fuga. A quel punto lo straniero si è arreso. Terminate le formalità, è stato portato nel carcere trevigiano di Santa Bona, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ai primi di marzo la Procura di Treviso aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per una somma di condanne diventate definitive: l'uomo deve espiare 4 anni e 4 mesi di carcere per appropriazione indebita e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. I reati ascritti al dominicano sono stati commessi tra il 2013 ed il 2018 in varie regioni del Nord Italia, tra le province di Treviso, Parma e Como.