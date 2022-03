Nuove tecnologie, Veneto a caccia di esperti: ma 3900 non si trovano

TREVISO - Sono considerate figure chiave per spingere la transizione digitale del sistema produttivo. Eppure spesso sono quasi impossibili da trovare. Nel 2021 in Veneto sono stati assunti 8.150 specialisti in information communication technology, + 54% sull'anno precedente. Ma la domanda è tutt'altro che esaurita: per il primo trimestre 2022 le imprese della regione hanno previsto ulteriori 6.620 ingressi di addetti legati agli ambiti del digitale e delle nuove tecnologie, circa il 27% in più rispetto al medesimo periodo dell'anno prima, di cui 2.540 nelle province di Padova e Treviso. O meglio, avrebbero previsto, perché la ricerca è a forte di rischio di andare a vuoto: in sei casi su dieci - ben 3.900 posizioni - le aziende stesse hanno riscontrato curriculum non adeguati o, addirittura, mancanza di candidati. Tra i profili più richiesti: specialisti digitali, ingegneri e tecnici informatici, telematici, delle telecomunicazioni. E ancora analisti e sviluppatori. Si tratta però anche delle professionalità per le quali è più marcato il disallineamento tra domanda e offerta: la difficoltà di reperimento, ad esempio, ha raggiunto a marzo in Veneto il 63,2% per gli specialisti in scienze informatiche e il 59% per tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione.

«Nella duplice transizione digitale e sostenibile che stiamo affrontando, la domanda di profili professionali altamente qualificati, di nuove competenze digitali, trasversali, continua a crescere - conferma Francesco Nalini, consigliere di Assindustria Venetocentro con delega all'Education -. Eppure questi profili sono tra i più difficili da trovare perché ancora troppo pochi giovani hanno scelto percorsi tecnico-scientifici. Dobbiamo tutti impegnarci a colmare questo divario. E, al tempo stesso, ampliare le opportunità lavorative di qualità per i giovani e, in particolare, le giovani».

È proprio questo l'obiettivo di Stage.it. L'evento, promosso da Assindustria, torna oggi, in versione online, per la sua 19esima edizione. Saranno 141 i progetti di tirocinio ad alto contenuto formativo offerti da 64 aziende delle due province a oltre 130 studenti e laureandi in informatica, ingegneria informatica e statistica dell'università di Padova. Imprese di tutti i settori, dalla padovana Omicron Consulting (che vuole sviluppare un Avatar 3D personalizzato per i dipendenti), alla Dallan di Castelfranco Veneto (per progettare un'app per gestire da remoto le macchine di automazione industriale), dalla Synthema Artificial Intelligence (startup innovativa pisana, ma con sede anche a Cittadella, attiva in un progetto di un sistema di intelligenza artificiale), alla Projecta (software house di Conegliano impegnata in un sistema di rilevazione e analisi dei consumi energetici).



TRANSIZIONE E PNRR

«La transizione verso modelli e tecnologie digitali - nota Ruggero Targhetta, presidente del Gruppo Servizi innovativi e tecnologici - è un cambiamento strutturale che caratterizza tutti i sistemi d'impresa e ne condiziona le prospettive di sviluppo. Da qui l'urgenza di ingenti investimenti per le reti e le competenze Ict con il Pnrr, mettendo a disposizione anche risorse e percorsi formativi adeguati».