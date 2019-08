Ricattava i genitori per avere denaro e loro lo fanno arrestare

di Nicola Cendron

TREVISO - Pretendeva continuamente, in modo ossessivo, che i familiari lo foraggiassero di denaro: un fiume di soldi, ininterrotto, che non conosceva limite. O meglio, quando questo desiderio prepotente non veniva assecondato, scattavano la violenza, le botte, le sopraffazioni. I genitori, stanchi di subire questo trattamento incivile e spaventati per la propria incolumità, si erano già rivolti alle forze dell'ordine, chiedendo fosse allontanato dall'abitazione di famiglia. Il giudice, al termine degli accertamenti della squadra mobile di Treviso nei mesi scorsi, aveva avuto pochi dubbi e con un'ordinanza aveva dato l'ok a questa sacrosanta richiesta. Poteva e doveva essere una sorta di liberazione per una famiglia trevigiana ma così purtroppo non è stato.LE RICHIESTEL'incubo era ben lontano dall'essere arrivato alla fine. Purtroppo infatti, le prescrizioni del giudice, sono servite davvero a poco. Il protagonista, in negativo, di questa vicenda, un trevigiano di 38 anni, ha infatti continuato, facendosi del tutto beffe dell'ordinanza, a importunare regolarmente la sua famiglia, continuando con le sue sgradite visite e le richieste di denaro. Proprio per questo motivo un nuovo provvedimento emesso dal tribunale di Treviso, ben più duro e restrittivo, ha condotto l'uomo in una cella del carcere di Santa Bona. Il provvedimento di arresto e accompagnamento in cella nei confronti del trentottenne trevigiano è stato eseguito giovedì dagli agenti delle volanti della questura di Treviso.IL PASSATOL'uomo, come detto, era già stato indagato in passato per atti persecutori nei confronti dei propri familiari, ai quali chiedeva appunto continuamente del denaro. I genitori, ormai esasperati dalle violenze del figlio, avevano deciso di prendere una decisione certamente molto difficile e coraggiosa, recandosi in questura per denunciare il proprio figlio. Il caso di questo nucleo familiare trevigiano, che aveva già portato a numerosi interventi della squadra volanti della polizia, e seguito dagli investigatori dalla squadra mobile di Treviso, aveva portato a richiedere all'autorità giudiziaria di Treviso un primo divieto di avvicinamento alla famiglia per il 38enne, una sorta di diffida. La misura disposta è stata purtroppo violata e in più occasioni. Infatti, l'uomo si è reso nuovamente autore di gravi minacce verso i propri parenti che si erano giustamente rifiutati di consegnargli del denaro. Queste ultime azioni, hanno portato la squadra mobile della Questura a proporre alla Procura della Repubblica di Treviso, un nuovo provvedimento restrittivo, ben più vincolante del precedente. Così giovedì pomeriggio, i poliziotti della questura, durante il servizio di controllo del territorio, hanno per l'ennesima volta rintracciato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori e lo hanno arrestato. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Santa Bona.Nicola Cendron