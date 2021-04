La scuola riparte con 20 classi già in quarantena. Più altre 3 in monitoraggio. E l’Usl della Marca non nasconde la preoccupazione per il rischio di un nuovo aumento dei contagi da coronavirus. Dopo il passaggio da zona rossa a zona arancione, da questa mattina 110mila alunni del trevigiano torneranno nelle aule per seguire le lezioni in presenza: tutti quelli degli asili, delle elementari e delle medie, più il 50% degli studenti delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati