Girano furtivi: trovati piede di porco nello zaino e Revolver nella cintola

Nella serata di sabato 29 dicembre 2018, verso le 21.00, a Orsago (Treviso), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittorio Veneto hanno tratto indue soggetti di nazionalità albanese, L.V. classe 1983 e K.G classe 1997,, entrambi regolarmente residenti in Orsago, il primo gravato da precedenti penali e di polizia.L’attività è iniziata a seguito di unagiunta al 112 da parte di unche segnalava la presenza di due individui conin via Palù. Immediatamente la pattuglia di turno dell’Aliquota Radiomobile, giunta sul posto indicato nella telefonata, ha individuato e fermato i due soggetti, sottoponendoli ai previsti di controlli di polizia. Dopo aver verificato la regolarità dei documenti esibiti da parte dei fermati, i Carabinieri hanno proceduto ad effettuare unapersonale, nel corso della quale si è accertato che L.V. portava al seguito unocontenente:. Successivamente, ad un controllo più approfondito, i Carabinieri hanno rinvenuto, ocon, risultata oggetto diavvenuto nel 2008 ai danni di un istituto di vigilanza privata di Fossò nel Veneziano, ed un altro proiettile di calibro diverso non compatibile con la pistola ritrovata.A questo punto per i due soggetti sono scattate le manette e l’arresto, per entrambi, per concorso in porto abusivo di arma aggravato dalla circostanza di trovarsi in luogo abitato. Inoltre L.V. è stato denunciato per ricettazione (in quanto la pistola rinvenuta in suo possesso risultava rubata) e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, fattispecie di reato prevista per coloro che, senza giustificato motivo, portano al seguito strumenti idonei a forzare porte e serrature.Su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Treviso, Dr.ssa. Gabriella Cama, i due soggetti sono stati posti in custodia cautelare presso il carcere del capoluogo trevigiano. Ulteriori attività di indagine sono in corso per accertare se e quali furti commessi nella zona possano essere imputati ai due soggetti.Con l’occasione si invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente al numero di pronto intervento 112 la presenza di persone e mezzi sospetti, soprattutto nelle fasce orarie tardo pomeridiane e serali ed in prossimità di zone residenziali, al fine di poter garantire la più ampia prevenzione possibile.