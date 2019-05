Vendeva finte polizze assicurative, alla scadenza capitale e interessi evaporati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REVINE LAGO - Ha venduto finte polizze assicurative, facendosi consegnare un totale di 27mila euro dai malcapitati, e rimediando una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso. A finire nei guai una donna, S.K., classe 1967, subagente assicurativo con precedenti di polizia, residente a Revine Lago (TV).Gli accertamenti sono iniziati a seguito delle, una residente ae l’altra residente a, le quali, su proposta di S.K. per la sottoscrizione di polizze assicurative sulla vita, hanno consegnato somme di denaro per un totale di euro 27.000 nel periodo compreso tra aprile 2017 e dicembre 2018. Tuttavia,. Le indagini hanno consentito di verificare ulteriormente che a seguito della diffida ad adempiere presentata da uno dei due contraenti, S.K. aveva reagito conla società assicurativa per la quale S.K. è subagente non è una compagnia legittimata all’emissione di polizze, pertanto i contratti sottoscritti dalle due vittime erano falsi.A conclusione dell’attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Cison di Valmarino hanno denunciato S.K. in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso per i reati di