SILEA - Una delle più belle aree della La Greenway, riaprirà. Lunedì, tra Treviso e Silea, partiranno i lavori di rifacimento della passerella in legno della Restera, nella stupenda zona naturale del Cimitero dei Burci, chiusa dal marzo 2019. L'attuale struttura verrà sostituita da una passerella in acciaio a una campata lunga 22 metri. I lavori dureranno circa un mese e mezzo: per fine aprile, condizioni meteo permettendo, dovrebbero concludersi e il percorso tornare pienamente fruibile. Ciclisti e amanti delle passeggiate potranno tornare a immergersi in una natura rigogliosa. Grazie al fluire tranquillo del Sile tra canne e alti falaschi, numerose specie di uccelli e pesci hanno eletto a paradiso questo tratto iconico del fiume caratterizzato dalla presenza dei noti relitti, oramai insabbiati e sprofondati nelle acque, che negli anni hanno trasformato una semplice camminata in un'esperienza green.



LE DIFFICOLTÀ

Un percorso, quello delle passerelle pedonali lungo la Restera, da tempo al centro delle polemiche in quanto impraticabile da due anni, perlomeno nell'area di Silea. Per alcune parti dei camminamenti era venuta meno anche l'idoneità statica. Da qui, a marzo 2019, l'ordine del sindaco di Silea Rossella Cendron di renderle definitivamente inaccessibili. «Da quando il ponte ha rilevato problemi di statica il Comune di Silea si è fatto carico del problema dichiara il sindaco - prima di tutto chiudendolo per la pericolosità, ma anche continuamente ripescando dal fiume le transenne poste per la sicurezza dei cittadini e reintegrando catenacci e chiusure per colpa di chi, illegittimamente, riteneva di passare per diritto ampliando così i danni già esistenti. In ogni caso, a seguito di molteplici segnalazioni da parte dei cittadini e nonostante la mancanza di interventi da parte dell'Ente Parco Fiume Sile che gestisce l'intera area, l'amministrazione si è fatta promotrice di un'accelerazione del processo di manutenzione straordinaria, proponendo di eseguire a sue spese lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo ponte».



IL PROGETTO

A causa quindi del decadimento della struttura, di concerto con l'Ente Parco, il Comune ha deciso di realizzare una passerella in acciaio (invece che in legno come è attualmente) totalmente nuova, così da diminuire i futuri costi di manutenzione. «Il progetto, nello specifico, prevede un'unica campata di 22 metri in modo da evitare di utilizzare pali portanti nel fiume che andrebbero anche ad impattare sull'ambiente acquatico che costeggia i laghetti artificiali continua il sindaco - La realizzazione dell'opera avrà un costo complessivo di 100mila euro, finanziati a metà dall'Ente Parco e dal Comune. Un investimento sicuramente importante ma inevitabile visto che l'assenza di manutenzione era causata da una mancanza oggettiva di fondi del Parco. Per quanto riguarda i tempi, invece, questi sono stati ampliati dalla ricerca di un accordo con l'Ente Parco arrivando poi, come detto, a prenderci carico a livello economico e procedurale dello studio statico e del progetto, fatto che ci ha però permesso di accelerare l'iter per l'assegnazione dell'appalto. Questo era l'unico modo per poter riprendere le passeggiate in totale sicurezza nell'area dei Burci, restituendo la giusta fruibilità e il decoro non solo ai cittadini di Silea, ma alle migliaia di persone e turisti che frequentano l'area. Senza le passerelle non solo il percorso della Greenway del Sile sarebbe incompleto, ma verrebbe così a mancare la sua parte più attrattiva». Per circa un mese e mezzo, dunque, l'utilizzo delle celebri passerelle sarà ancora interdetto a tutti i cittadini, ma già da fine aprile i camminamenti torneranno ad essere percorsi come sempre da tantissimi appassionati di corsa e bicicletta.

