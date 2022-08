Una famiglia finanzia il restauro della pala della Madonna e San Gaetano

RESANA - Torna sull'altare la pala restaurata grazie al dono di una famiglia. Domenica 7 agosto, nell’Arcipretale di Resana, tornerà sul suo altare la grande pala raffigurante la Madonna e San Gaetano, attribuita al maestro seicentesco Antonio Arrigoni. Il dipinto è stato sottoposto negli ultimi mesi ad un radicale intervento di restauro affidato ad Annalisa Tosatto, specialista del settore.

La pala era in condizioni di degrado avanzato

La pala era in uno stato di degrado conservativo avanzato. Si rendeva quindi necessaria un'operazione di sistemazione dettagliata. La situazione presentava ridipinture, cadute di colore e decoesioni. Il dipinto, una volta trasportato nel laboratorio di restauro, è stato reintelato, poi ripulito con tutta l’attenzione del caso e quindi risarcito delle lacune nella pittura. Il restauro ha evidenziato che la lunetta soprastate la pala, raffigurante due putti angelici, è stata aggiunta in epoca successiva al dipinto, anzi in due diversi momenti.

Il restauro

Il complesso intervento di restauro, condotto sotto il controllo della Soprintendenza del Ministero della Cultura con il professor Fabrizio Magani e dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Treviso, è durato oltre sei mesi. A finanziarlo in modo totale è stata una famiglia resanese che ha scelto di restare anonima. E domanica, durante la messa delle 11, la pala restaurata verrà “scoperta” e tornerà ufficialmente al suo posto originario. Ad illustrane il pregio dell’opera sarà don Paolo Barbisan, Direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Treviso, mentre l’intervento eseguito sarà illustrato dalla stessa restauratrice. «La scelta del 7 agosto – ricorda il parroco - non è casuale: è infatti il giorno in cui la Chiesa Cattolica ricorda San Gaetano Thiene, il Santo cui la pala è dedicata. San Gaetano è, con San Bartolomeo Apostolo, patrono secondario della parrocchia di Resana».