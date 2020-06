l'ultimo dei restauratori di auto d'epoca

Gaetano Rossi

CODOGNÈ - Abita quicon una esperienza di oltre cinquant'anni di lavoro tra motori e carrozzerie da riportare all'antico splendore., classe 1949 è un uomo di poche parole, pratico. Non ama essere sotto i riflettori, preferisce fare. Le sue mani capaci hanno rimesso in sesto centinaia di auto, moto, trattori. Qualsiasi mezzo motorizzato non ha segreti per lui.GLI ESORDI«Ho iniziato dopo le elementari - racconta Gaetano- Ai miei tempi si frequentava anche la sesta elementare. Dopo la scuola ho preferito stare con mio padre Giovanni che gestiva l'officina di Codognè dal 1958. Lui mi ha insegnato tutto quello che so. Ho lavorato senza sosta per cinquant'anni e poi mi sono fermato nel 2014. Ho fatto per tutta la mia vita quella che è sempre stata la mia passione». Gaetano mostra con orgoglio le foto dei lavori realizzati negli anni. In particolare ci sono tre auto che è impossibile non notare. Una Rolls Royce, una Bentley e una Balilla del 1934. « La Rolls sono andato a prenderla in Inghilterra, dopo averla notata su una rivista. Tanti anni fa mi è costata sei milioni di lire solo di tasse doganali. L'ho rimessa a nuovo con pazienza. Anche la Bentley, che però ho trovato in una concessionaria qui in Italia». La Balilla è di un color nero fiammante, anno 1934, venti cavalli, mille di cilindrata, tre marce. «Con lei ho fatto tutti i passi dolomitici e partecipato a numerosi rally. Basta saperla usare con calma e lei ti porta ovunque».L'EREDITÀ PATERNATutto è cominciato grazie a papà Giovanni, classe 1914, che finite le scuole elementari andava con la bicicletta da Codognè a Oderzo dove dietro il piazzale delle corriere c'era un'officina meccanica. «Mi raccontava che non era semplice farsi ogni giorno la strada in bicicletta, specialmente d'inverno. Mi parlava spesso di un inverno particolarmente freddo; quello del 1927. Erano tempi duri, in cui la voglia di imparare un mestiere superava ogni ostacolo e difficoltà Se la camera d'aria si rompeva, per esempio, bisognava ripararla con degli stracci e avanti per quelle strade non asfaltate e polverose. Quando ricevette la prima paga di cinque lire (la Colombina) mio padre si comprò la bicicletta da corsa. In paese ce n'erano soltanto due. Le guardavano tutti come fossero due Ferrari». Imparato il mestiere di meccanico, Giovanni aprì la sua prima officina a Portobuffolè e qualche anno più tardi a Codognè nel 1958, come attesta la licenza che Gaetano conserva gelosamente nella sua officina, vicino a quegli attrezzi che ha usato ogni giorno per mezzo secolo». Nel 2014 ho smesso la mia attività. Oggi faccio qualche piccolo servizio occasionale per cerimonie di matrimonio».IL FUTURODifficile dire chi potrebbe rilevare il testimone di un'attività artigianale che affonda le sue radici e la conoscenza agli inizi del secolo, di certo è un peccato pensare che tutta l'esperienza che Giovanni ha trasmesso a Gaetano vada perduta. Il figlio, impiegato in una concessionaria non è interessato a proseguire e un'altra fetta del nostro artigianato più bello sparirà, come è successo nei decenni ad altre attività, chiuderanno e passeranno nel dimenticatoio, impossibile recuperarle. Resteranno le immagini e i ricordi di tutte le auto (compresa quella appartenuta a Papa Giovanni Paolo II) che sono passate per questa officina rinascendo a vita nuova.