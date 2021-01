Resana, esce di strada con l'auto: 41enne ferito e incastrato fra le lamiere Foto

RESANA (TREVISO) - Incidente intorno alle 2.30 di notte in via Trieste a Resana. Una persona ha perso il controllo della propria vettura ed è finita fuori strada e poi in un fossato. Il conducente, un 41enne di Castelfranco, è rimasto incastrato fra le lamiere e ferito, una volta liberato è stato preso in carico dal 118. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Perde il controllo del furgone e si ribalta in strada: Fiat Scudo a pezzi, 49enne ferito Foto

Ultimo aggiornamento: 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA