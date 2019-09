Schianto fra due auto: 43enne resta incastrata fra le lamiere /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESANA (TREVISO) - Incidente stradale alle 12.30 circa di oggi, 30 settembre, a Resana, in via Bolimbaghi. Due auto si sono scontrate, una è finita nel fossato, ancora da chiarire la dinamica. Una persona, una 43enne del posto, è rimasta incastrata all'interno di una delle vetture. Non sarebbe ferita in modo grave. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, il 118 e la polizia stradale.