RESANA Tra lunedì e martedì notte in centro a Resana, durante un normale servizio di controllo, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto hanno identificato due uomini che, a bordo di una Fiat Stilo, si aggiravano con fare sospetto tra le vie del paese. I carabinieri hanno fermato l'auto e hanno perquisito l'auto. Durante il controllo, un 39enne residente in provincia di Venezia, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri. Il veicolo è stato subito posto sotto sequestro, mentre l'uomo è stato denunciato per il reato di possesso di oggetti atti ad offendere. © RIPRODUZIONE RISERVATA