RESANA (TREVISO) - Colpo in banca alla filiale del Credito Cooperativo di Roma, a Resana. I banditi sono entrati in azione nella notte del 22 settembre, intorno alle tre, hanno forzato la porta di accesso e portato via una cassaforte, senza sapere che fosse vuota. Sulle loro tracce si sono messi i carabinieri dei Nor di Castelfranco Veneto. Il danno subito dall'istituto è ancora da quantificare.