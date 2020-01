​Ladri nel caveau della banca, ma il colpo finisce con la fuga a mani vuote

RESANA (TREVISO) - Ladri nel caveau della Banca Intesa Sanpaolo a Resana, in via Castellana. Il colpo è avvenuto nella notte del 10 gennaio intorno alle 3.15. I banditi sono riusciti ad entrare forzando una finestra e usando un flessibile, ma non avevano calcolato che l'allarme sarebbe scattato subito: sul posto sono arrivati i carabinieri e hanno costretto i malviventi alla fuga a mani vuote. © RIPRODUZIONE RISERVATA